Пашинян объявил о прекращении акции свои сторонников Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о прекращении акции своих сторонников и призвал политические силы к консультациям. Об этом глава армянского правительства заявил вечером в четверг, 25 февраля.

Он отметил, что на площади Республики на сегодняшнем митинге присутствовали около десяти тысяч его сторонников.

- Я думаю, что президент должен подписать указ об отставке главы Генштаба, или что Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку. Сейчас мы останавливаем наши акции, призываем делать это и оппозиционное стороне, чтобы начать консультации. Теперь я отправляюсь в правительство, где мы должны принять важные решения, - заявил Никол Пашинян.

Напомним, армянские военные потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства в целом, заявив, что они более «не способны принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Подписали данное требование начальник Генерального штаба ВС, его заместители и другие высокопоставленные военнослужащие. Никол Пашинян назвал это попыткой военного переворота, уволил главы Генштаба и заявил, что народ Армении переворота не допустит. Он также сообщил, что вопрос о его уходе с поста главы правительства должны решить жители республики.

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