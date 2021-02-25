Twitter и Facebook возглавили рейтинг соцсетей по деструктивному контенту

Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по деструктивному контенту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Twitter и Facebook возглавили рейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента. Соответствующий список составила Инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Исследование провели в связи с вступившим силу 1 февраля законом. Согласно нему, соцсети должны самостоятельно отслеживать и блокировать запрещенный контент.

- Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов к аудитории площадки, то антилидером является Twitter. Один противоправный материал приходится на 10 465 пользователей, - заявила член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Второе место антирейтинга занял Facebook, третье - Instagram. Следом идут YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Как сообщила Мизулина, противоправный контент выявили на всех основных площадках.

При составлении рейтинга учитывалось несколько факторов. Это "количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств".