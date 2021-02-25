Более 100 тысяч москвичей приняли участие в голосовании о памятнике на Лубянке

Свыше 100 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади в первые часы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 100 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади Москвы. Напомним, голосование началось сегодня, 25 февраля, и проходит на платформе "Активный гражданин".

К вечеру февраля за возведение монумента князю Александру Невскому проголосовал 51% москвичей, а за установку памятника революционеру Феликсу Дзержинскому проголосовали 49% жителей столицы.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает мнения президента России Владимира Путина о том, кому на его взгляд должен стоять памятник на Лубянской площади в центре Москвы.

Голосование по вопросу памятника на площади проходит также на сайте KP.ru. Отмечается, что Общественная палата столицы обратилась к СМИ с просьбой оказать информационную поддержку проводимому опросу, чтобы шире осветить эту тему и максимально учесть выбор москвичей.