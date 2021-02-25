Бывший глава Минфина России сравнил биткоин с финансовой пирамидой

Глава банка "Открытие" сравнил биткоин с финансовой пирамидой "МММ" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У биткоина нет реальной потребительской стоимости, криптовалюта схожа с финансовой пирамидой "МММ", основанной Сергей Мавроди в конце ХХ века, заявил глава банка "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

- Был Мавроди и "МММ", для меня биткойн это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно, - сказал Задорнов в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 21 февраля стоимость биткоина побила исторический рекорд и превысила отметку в 58 тысяч долларов. Ещё в декабре 2020 года курс криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов.

В начале февраля эксперты предположили, что курс цифровой валюты может расти на фоне новостей о том, что американская компания Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты своих продуктов.