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Компания Peugeot показала новую фирменную эмблему

Первым автомобилем с новым логотипом станет хэтчбек Peugeot 308
Ксения АНУФРИЕВА
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Компания Peugeot показала новую фирменную эмблему

Компания Peugeot показала новую фирменную эмблему

Французский автопроизводитель Peugeot официально представил новую фирменную эмблему. Об этом сообщается в четверг, 25 февраля на сайте медиацентра компании. Это уже 11-ая фирменная эмблема компании с 1850 года.

Новы логотип представляет собой треугольный щит с изображением головы льва, сверху красуется надпись «Peugeot». Представители автопроизводителя объяснили, что новый логотип символизирует переход бренда на следующий уровень: по стратегии автомобильного альянса, Peugeot должен начать выпуск машин, которые станут позиционироваться как наиболее роскошные и технически продвинутые.

- Новая эмблема объединяет в себе историю и ультрасовременный стиль. Логотип должен показать всему миру французский стиль, технологичность и элегантность, - говорится в сообщении компании.

Дебютирует новая фирменная эмблема на компактном хэтчбеке 308 следующего поколения, премьеру которого обещают в середине марта этого года.