МВД Украины назвало «беспределом» блокировку более 400 сайтов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение украинского суда о блокировке более 400 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal и сервиса GitHub, является незаконным и беспредельным. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил заместитель главы украинского ведомства Антон Геращенко.

- Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. В настоящее время оно будет пересматриваться, решение суда изучит следователь и прокурор, - сообщил он в интервью «РБК Украина».

Антон Геращенко объяснил, что заявление в суд подал некий гражданин. Он заявил, что на данных ресурсах размещается «порочащая его» информация. Судья принял решение заблокировать указанные данным гражданином сайты, посчитав их «орудием преступления».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на Украине были заблокированы более 400 сайтов на основании решения Голосеевского районного суда. Решение суд принял по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о мошенничестве.