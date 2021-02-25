Шойгу обсудил ситуацию в Армении с министром обороны республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой армянского военного ведомства Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы министр обсудили внутриполитическую ситуацию на территории Армеии. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили представители Министерства обороны Армении.

- Руководители оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию на территории Армении, а также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и некоторые другие вопросы, которые представляют взаимный интерес, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня армянские военные потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства в целом, заявив, что они более «не способны принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Подписали данное требование начальник Генерального штаба ВС, его заместители и другие высокопоставленные военнослужащие. Никол Пашинян назвал это попыткой военного переворота и призвал уволить главу Генштаба.