Умер Владимир Зуйков, художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух»

Владимир Зуйков ушел из жизни в возрасте 87 лет. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Умер Владимир Зуйков, художник-постановщик мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм». Он ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

- В этот день не стало Владимира Николаевича Зуйкова. Он был одним из последних выдающихся художников советской анимации, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Сообщается, что причиной смерти Владимира Зуйкова стало заражения коронавирусной инфекцией.

Владимир Зуйков окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в учебном учреждении, после работал иллюстратором в книжных издательствах и газетах. В 1967 году Владимир Зуйков стал художником-постановщиком в «Союзмультфильме»: он участвовал в создании более 30 анимационных картин, в том числе «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» и «Халиф-аист».