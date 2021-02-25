Минобороны РФ: «Искандеры-М» не применялись в Карабахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ракетные комплексы «Искандеры-М» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили представители российского Министерства обороны в четверг, 25 февраля, после заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна об «Искандерах».

- Высказывания Пашиняна об «Искандерах» могут быть следствием введения в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Весь армянский боезапас ракет «Искандер» находится на складах, - говорится в заявлении российского военного ведомства, поступившем в kp.ru.

В Минобороны России подчеркнули, что данные ракетный комплекс многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против террористов.

- Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми, - отметили в министерстве.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении пожаловался на работу российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» во время войны в Карабахе. Он заявил, что ракеты «Искандера» якобы не взорвалась. Так Пашинян ответил на заявление экс-главы государства Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта.

Комментируя данное высказывание, официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность.

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