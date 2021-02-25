На озере Мичиган откололась огромная льдина Фото: Кадр видео

Погодные аномалии в этом году не перестают удивлять. 24 февраля на одном из крупнейших озер Северной Америки - Мичигане, тронулся лед. Эпичное зрелище запечатлела камера, установленная на вершине Центра Хэнкока в Чикаго. На кадрах видно, как огромная льдина уплывает прочь, открывая голубую воду.

Трещина появилась недалеко от берега. Гигантский пласт быстро откололся от прибрежного льда, течением и ветром его отнесло подальше от берега.

Как сообщают местные СМИ, на следующий день льдину видели дрейфующей в южных водах. Правда, к этому времени она уже успела расколоться и значительно уменьшилась в размерах.

Напомним, в этом году США настигли неслыханные морозы. Исторические рекорды по минимальным температурам были побиты во многих городах: в Небраске -35, в Айове -32, в Канзасе -27. Сильно пострадал и Техас. Там было хоть и не так холодно - всего -18, но жители южного штата не видели таких морозов более 30 лет.