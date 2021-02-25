Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским премьер-министров Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию, которая сложилась в четверг, 25 февраля, в Армении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе разговора российский лидер призвал стороны к сдержанности, высказался за сохранения порядка и урегулирование ситуации в рамках закона.

Как сообщал сайт kp.ru, в Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб Вооруженных сил республики выступил с заявлением, о том, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Никол Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.