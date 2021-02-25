Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады у здания парламента Фото: REUTERS

Лидер армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих протестующих, которые устроили акцию на проспекте Баграмяна, возводить баррикады и готовится блокированию здания парламента до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку главы правительства Никола Пашиняна.

- Сейчас мы соорудим баррикады, входы в здания органа власти должны быть перекрыты, по этой улице никто не пройдет до тех пор, пока депутаты не проголодают за отставку Пашиняна, - заявил Вазген Манукян.

Сейчас митингующие сооружают баррикады из мусорных баков и лавок и устанавливают палатки, намереваясь провести ночь на проспекте Баграмяна рядом со зданием парламента.

Напомним, сам Никол Пашинян пару часов назад объявил о прекращении акции своих сторонников и призвал политические силы к консультациям.