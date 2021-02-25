Прощание с Дмитрием Писаренко состоится в Москве 27 февраля

Актер Дмитрий Писаренко в фильме "Легкие шаги", 1989 г. Фото: kino-teatr.ru

Прощание с Дмитрием Писаренко пройдет в российской столице 27 февраля этого года. После актера похоронят на кладбище «Ракитки», сообщил его пасынок Антон Бережной.

- Смерть Дмитрия стала для нас неожиданностью, поскольку он не страдал от хронических заболеваний и регулярно проходил обследования. Вероятнее всего, случился удар. Он был добрым, открытым человеком, чье творчество давало людям надежду, - сообщил Бережной в интервью агентству ТАСС в четверг, 25 февраля.

Напомним, российской актёр театра и кино Дмитрий Писаренко умер в возрасте 61 года в своей квартире. Обратившийся в полицию из-за пропажи актера родственник рассказал, что Писаренко долго страдал от острого панкреатита, однако супруга Дмитрия Писаренко сообщила, что причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

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