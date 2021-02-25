ФАС возбудила дело против Альфа-Банка и Моргенштерна из-за «Клипа за 10 лямов»

Российская ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка и рэпера Моргенштерна по признакам нарушения закона о рекламе из-за размещенного на YouTube ролика «Клип за 10 лямов». Об этом следует из определения ФАС в четверг, 25 февраля.

Сообщатся, что в службу поступили претензии граждан к рекламе карты Альфа-банка. После проведения расследования эксперты ФАС выявили несколько нарушений. Так, Моргенштерн в рекламном видео советует подросткам обратиться к родителям или к совершеннолетним друзьям с просьбой оформить и карту данной кредитной организации. По закону о рекламе запрещено побуждать несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар.

Представитель Альфа-банка с позицией Федеральной антимонопольной службы не согласились. Они заявили, что клин Моргенштерна не является рекламой в буквальном смысле: в видео всего лишь высказывается мнение блогера и показан его собственный контент.

- Он просто говорит о нас как о лучшем банке страны. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет, - сказал глава по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов в интервью ТАСС.

Он добавил, что после проекта с Моргенштерном банк получил более 25 тысяч заявок от новых клиентов. Решение ФАС в кредитной организации намерены оспаривать. Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта текущего года.