Президент Германии призвал не обрывать связи с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложный период во взаимоотношениях двух государств. Политик обратил внимание на то, что и западные страны, и РФ несут ответственность за мир в Европе. Об это он сказал в четверг, 25 февраля, в ходе конференции Восточного комитета германской экономики.

- Мы должны внимательно следить за тем, чтобы не оборвались все связи с российской стороной, даже в эту сложную фазу наших отношений. За минувшие 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы, - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Вместе с тем президент Германии Заявил, что Евросоюз и ФРГ не могут закрывать глаза на то, что Россия якобы «ограничивает пространство для развития гражданского общества». На это фоне он призвал Москву «обеспечить соблюдение прав человека».

Напомним, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». По мнению министра, развитию нормальных отношений Москве и Брюсселю мешает предвзятость.