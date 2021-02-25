Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона Фото: REUTERS

Общее число жертв коронавирусной инфекции во всем мире превысило отметку в 2,5 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей и иных открытых источников.

В настоящее время в мире врачи зарегистрировали 2 501 678 летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество инфицированных с начала пандемии во всех странах превысило отметку в 112,67 миллиона человек. Погибли от заболевания, таким образом, около 2,22 процента заразившихся.

Самое большое число жертв коронавируса зафиксировали на территории Соединенных Штатов (508 170 летальных исходов). Второе место в печальном рейтинге заняла Бразилия с 249 957 умершими, третье – Мексика, где погибли 182 815 человек. После них следуют Индия и Великобритания.

Как сообщал сайт kp.ru, в России, в соответствии с последними данными оперативного штаба по борьбе с эпидемией, зарегистрировано 4 212 100 случаев заражения, выздоровели 3 767 664 человека, умерли 84 876 пациентов.