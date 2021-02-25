Неизвестные подстрелили выгульщика собак Леди Гаги и украли ее бульдогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные злоумышленники несколько раз выстрелили в грудь выгульщика собак известной американской певицы Леди Гаги и похитили ее бульдогов. Об этом в четверг, 25 февраля, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел вчера: 30-летний Райан Фишер, который выгуливал питомцев артистки, пока их хозяйка отдыхала в Италии, в очередной раз прогуливался с бульдогами. В какой-то момент на него напали около дома: неизвестные четыре раза выстрели мужчине в грудь. Злоумышленники похитили двух французских бульдогов, третий пес сбежал.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что Фишер все еще дышит. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники полиции утверждают, что на пострадавшего напали двое темнокожих мужчин, которым удалось скрыться с места преступления на белом BMW. Неизвестно, специально ли они решили украсть питомцев Леди Гаги или просто напали на случайного прохожего с дорогими собаками.

Сама Леди Гага уже предложила полмиллиона долларов за возвращение питомцев. Сбежавшего бульдога, кстати, чуть позже нашли на улице и уже вернули хозяйке.