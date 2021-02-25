Прокурору Нью-Йорка передали налоговые декларации Дональда Трампа за восемь лет Фото: REUTERS

Прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу передали налоговые декларации экс-президент США Дональда Трампа за период с января 2011 года по август 2019 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источник.

Сообщается, что документы передали офису окружного прокурора в минувший понедельник через несколько часов после того, как американский Верховный суд вынес соответствующее решение.

- Налоговые декларации Трампа, получения которых прокурор Нью-Йорка добивался на протяжении полутора лет, содержат миллионы страниц документов. Это документы за восемь лет, - говорится в материале телекомпании.

В частности, в них содержит финансовая отчетность компании Трампа, соглашения о найме, документы о налоговых отчислениях. По законодательству США, эта документация не может быть опубликована в открытом доступе.

Напомним, что в этот понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Дональда Трампа, пытавшегося не допустить передачи своих налоговых деклараций прокурору. Бывший президент США назвал решение Верховного суда не препятствовать передаче «охотой на ведьм».