Цены на жилье в 2020 году выросли в среднем на 18 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены на жилье в 2020 году стабильно росли. По оценкам риэлторов, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторничном рынке в Москве превысила свой исторический максимум. Теперь за «однушку» просят 9 миллионов рублей.

«Однушки» в новостройках дорожают быстрее рынка. По итогам 2020 года они прибавили в цене 12 процентов. Теперь в среднем за жилье просят 11,6 млн.рублей.

Ее больше выросли в цене студии в эконом и комфорт-классе. Они прибавили в цене 22%.

Двухкомнатные квартиры подорожали в среднем на 20%. Теперь они обходятся покупателю примерно в 13 млн рублей.

Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 19%, до 17,3 млн рублей. А четырехкомнатные и более – на 9%.

Аналитики риэлторской компании «Метриум» отметили, что в январе 2021 года тенденция роста сохранилась. Подорожание уже составило 2 процента. Таким образом, за последний год средняя стоимость недвижимости выросла на 18%, а цена квадратного метра достигла 224 тысяч рублей, пишет Ридус.

Эксперты уверены, что большое влияние в вопросе ценообразования оказывает льготная ипотека. Из-за сниженных процентных ставок возник ажиотажный спрос на недвижимость, и застройщики подняли цены.

В Центробанке выступают за отмену ипотеки с господдержкой под 6,5%, видя именно в ней причину активного роста стоимости жилья.

В правительстве решается судьба программы. Не исключено, что ее оставят, но не во всех регионах страны.