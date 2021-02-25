В Twitter появится платный эксклюзивный контент и монетизация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Twitter анонсировала новые функции социальной сети. Пользователям предоставят возможность брать плату со своих подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту, а также создавать свои группы по интересам. Об этом представители компании рассказали в интервью The Verge в четверг, 25 февраля.

Так, Twitter показала в качестве примера скриншот, где видно, что пользователь может заплатить 4,99 доллара за доступ к платному контенту. При этом отменить подписку можно будет в любое время. Соцсеть также рассматриваем это как возможность для создателей контента получать деньги напрямую от своих подписчиков.

Кроме того, в Twitter могут появиться сообщества по интересам как в социальной сети Facebook. В этих группах подписанные пользователи будут видеть больше твитов, посвященных интересным им темам.

Пока что неизвестно, когда компания планирует ввести новые функции. Представители Twitter сообщили также, что соцсети рассчитывает удвоить свою годовую выручку к 2023 году — до 7,5 миллиарда долларов, и повысить количество пользователей в среднем почти на 20% каждый год в течение трёх лет.