Меркель: ЕС введет электронные сертификаты о вакцинации в течение трех месяцев

Евросоюз введет электронные сертификаты о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты стран и главы правительств государств Европейского союза согласились с необходимостью в будущем ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель.

- На переговорах важным пунктом было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое. Начало работе над решением данного вопроса положено, - отметила политик.

Канцлер ФРГ отметила, что сертификат вакцинации в Евросоюзе будет введен, предположительно, к лету текущего года, однако гарантировать это пока что нельзя. Для проработки этого вопроса нужно около трех месяцев. Кроме того, Меркель сообщила, что политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

На введении сертификатов вакцинации настаивали в основном южные европейские государства. Они таким образом рассчитывают спасти туристический сезон.