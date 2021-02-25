Кадыров рассказал, что Путин лично контролировал спецоперацию против банды Бютукаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецоперация по ликвидации боевиков банды Аслана Бютукаева проводилась под личным контролем президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, он написал, что президент «на коллегии ФСБ высоко оценил итоги декабрьской спецоперации, во время которой была уничтожена последняя в Чеченской Республике организованная бандгруппа».

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», - отметил Рамзан Кадыров.

Он поблагодарив главу государства, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм», за внимание и поддержку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, банда Аслана Бютукаева, одного из самых разыскиваемых террористов, была уничтожена 20 января 2021 года. Бютукаев долго был приближенным Доку Умарова, именно эти главари бандитов спланировали теракт в Домодедово в 2011 году и нападение на Грозный в 2014.