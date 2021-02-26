ЕС утвердит новые санкции против России на следующей неделе

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новые санкции Евросоюза против России будут официально утверждены на следующей неделе

«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня дистанционного саммита ЕС.

Шарль Мишель также повторил, что Евросоюз осуждает приговор, вынесенный российским судом блогеру Алексею Навальному, и призывает немедленно его освободить, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение ЕС расширить санкционный список из-за ситуации с Навальным цирком и «заранее разыгранной абсурдной историей».

К слову, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от антироссийских санкций.