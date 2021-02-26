Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Зеленский соберет Совет нацбезопасности Украины

Заседание СНБО состоится в пятницу 26 февраля
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

В пятницу, 26 февраля, в Киеве соберется Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Срочное заседание решил созвать президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба офиса лидера Незалежной. В сообщении отмечается, что глава государства созывает заседание СНБО «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». Какие именно решения предполагается принять, в офисе президента не уточняют. Сказали, что всю информацию, которую можно обнародовать, официально огласят позже.

Украинский кризис