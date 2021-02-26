ВС России получат комплекс «Валдай» для выявления «молчащих» беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России получат комплекс «Валдай», который способен обнаруживать так называемые «молчащие» беспилотники – то есть, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполняющие полет в режиме радиомолчания.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров. Он сообщил, что для противодействия дронам «внедрена радиолокационная станция обнаружения малоразмерных целей комплекса «Валдай».

Генерал-майор отметил, что «это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БПЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания».

Государственные испытания комплекса, как уточнил представитель Минобороны, уже завершены, и теперь новинку готовятся принять на вооружение российской армии.