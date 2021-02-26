Новый американский постпред при ООН заявила о «возвращении» США на мировую арену

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд Фото: REUTERS

Новый американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем первом выступлении на этой должности заявила о «возвращении» Америки на мировую арену и готовности Соединенных Штатов работать с партнерами и союзниками.

«Мы знаем, что надо делать – от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру», - сказала она журналистам после вручения верительных грамот генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу.

Линда Томас-Гринфилд добавила, что США рассчитывают на «сотрудничество с союзниками и партнерами, ведь мы сильнее, когда работаем вместе».

Посланница Вашингтона при этом подчеркнула, что «дипломатия вернулась, и Америка вернулась». По ее словам, Штаты «остаются незаменимым институтом в продвижении мира, безопасности и всеобщего благополучия». Причем, произнеся это все, Томас-Гринфилд решила закончить непродолжительный виртуальный брифинг в штаб-квартире ООН, и на вопросы корреспондентов отвечать не стала, передает ТАСС.