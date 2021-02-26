Елизавета II привилась от коронавируса и призвала британцев последовать ее примеру

Королева Великобритании Елизавета II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II, которой 21 апреля исполнится 95 лет, призвала всех британцев последовать ее примеру и тоже сделать прививку от коронавируса.

«Получив вакцину, вы ощущаете чувство защищенности, а это, по-моему, очень важно», - сказала она, выступая перед организаторами и участниками британской программы массовой вакцинации.

Елизавета II отметила, что «для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других».

Королева также заверила своих подданных, что это «совсем не больно» и «вполне безвредно», сравнила пандемию коронавируса с чумой и сказала, что борьба с этой инфекцией – «битва», в которой участвует вся планета. А британцы, по ее словам, сплотились перед лицом общей угрозы, как во время Второй мировой войны. Текст выступления монаршей особы обнародовало агентство PA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прививочная кампания в Британии началась в декабре прошлого года. Королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились в начале января.