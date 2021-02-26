Псаки на брифинге не смогла выговорить название Минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, давно прославившаяся странными заявлениями и оговорками, снова дала журналистам повод для насмешек. В этот раз, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, она не смогла произнести название американского Минздрава: Health and Human Services.

Джен Псаки дважды безуспешно попыталась выговорить сложное для нее словосочетание, а потом извинилась и обошлась аббревиатурой вместо полного наименования здравоохранительного ведомства США.

Напомним, она стала официальным представителем вашингтонской администрации 20 января, после инаугурации нового президента Джозефа Байдена, и ожидания прессы не обманула. Например, как писал сайт kp.ru, несколько раз оговорилась, перечисляя претензии и обвинения в адрес России, а также перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. .

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Избранный президент Америки Джо Байден объявил о составе своей новой администрации. Вернее, если смотреть на фамилии, то состав как раз старый. Проверенные кадры времён Обамы, при котором Байден восемь лет оттрубил вице-президентом.

Но больше всего наши СМИ взволновались, узнав, что пресс-секретарём Белого дома станет Джен Псаки, ещё одна героиня «времён обамовских и покоренья Крыма». В 2013 — 2015 годах она была спикером Госдепа, запомнилась странными высказываниями (подробности).