США нанесли удар по зданию в Сирии

США нанесли удар по объекту на территории Сирии Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 26 февраля, военные Соединенных Штатов нанесли авиаудар по зданию на территории Сирии, которое принадлежит Вооруженным силам Ирана или проиранскому ополчению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц США.

По информации собеседников издания, этот воздушный удар стал ответом на серию атак на американские объекты в Ираке, где за последнее время подверглись ракетным обстрелам несколько районов, в которых располагаются военные базы и и дипломатические представительства США.

Источники Reuters уточнили, что удар был нанесен по приказу президента Джозефа Байдена. Цель этой атаки – не допустить дальнейших нападений на американские силы в ближневосточном регионе.

О возможных жертвах и пострадавших пока сообщений не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля 2017 года США по приказу Дональда Трампа нанесли удар по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Тогда американская сторона заявляла, что ракетный обстрел стал ответом на предполагаемую химическую атаку в Идлибе.