Глава Гидрометцентра рассказал о погоде на европейской части России в марте

Март будет не очень теплым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До календарной весны осталось всего ничего – три дня. А вот настоящей, похоже, придется еще подождать. По прогнозам синоптиков, на европейской части России март будет не очень теплым: ожидаются и потепления до +10°C, и морозы до -15°C. О том, какой стоит ожидать погоды в следующем месяце, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5-10 градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет», - приводит его слова ТАСС.

Роман Вильфанд при этом отметил, что среднемесячная температура в марте, вероятнее всего, заметно отличаться от нормы не будет. Кроме того, очень теплого марта не стоит ожидать и из-за аномального количества снега.

«Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше», - пояснил метеоролог.