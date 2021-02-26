Пентагон подтвердил удар по объекту проиранских сил в Сирии

Официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты нанесли несколько авиаударов по объектам проиранских сил, расположенным на территории САР. Об этом говорится в заявлении помощника министра обороны США по связям с общественностью контр-адмирала Джона Кирби.

«По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии», - цитирует его заявление ТАСС.

Официальный представитель Пентагона указал, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им».

По словам контр-адмирала Джона Кирби, перед тем, как нанести воздушные удары, Вашингтон советовался с партнерами по коалиции. Кроме того, он уточнил, что в результате были разрушены «несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада». Пострадали ли при этом люди, не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее об ударе США по целям в Сирии со ссылкой на анонимные источники сообщили американские СМИ.