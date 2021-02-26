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Политика

Пушков объяснил, зачем НАТО и США нужна «российская угроза»

По его мнению, это единственный смысл существования альянса, без этой вымышленной «угрозы» блок развалится
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, зачем НАТО и США нужна пресловутая «российская угроза». По его мнению, Североатлантический альянс на сегодняшний день «не отвечает ни на одну из реальных угроз западному миру» – от международного терроризма до пандемии коронавируса, «зато героически отражает угрозы придуманные или чисто гипотетические».

На самом же деле, как пишет Пушков в своем Telegram-канале, после распада СССР и восточного блока, «с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой «raison d'etre» – то есть, смысл существования».

«Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна «российская угроза»: это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться», - подытожил политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Алексей Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от антироссийских санкций.