В Сан-Марино началась вакцинация российским «Спутником V»

Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в 37 странах мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 25 февраля, в республике Сан-Марино началась вакцинация населения разработанным в России препаратом «Спутник V». Первые прививки от коронавируса получили 25 местных медиков.

Об этом накануне сообщил журналистам секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности республики Роберто Чаватта, уточнив, что вакцинация осуществляется на добровольной основе.

Он также указал, что прививочная кампания касается только граждан Сан-Марино, а вот приезжающие туда на работу итальянцы должны получить вакцину в своей стране, передает ТАСС.

Изначально власти республики заключили соглашение с Италией о поставке одобренных в Евросоюзе вакцин, однако с 27 декабря, когда в странах ЕС стартовала прививочная кампания, в Сан-Марино не доставили ни одного из препаратов, которые применяют в европейских государствах. Первая партия «Спутника V» прибыла в республику 23 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российская вакцина получила одобрение для использования уже в 37 странах мира.

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