Шеф Пентагона раскрыл подробности удара США по Сирии

Новый министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Пентагон уверен, что разбомбили в Сирии объекты шиитской группировки, которая ранее совершала атаки в Ираке, в том числе и на американские военные базы. Воздушный удар был нанесен на основании информации иракской разведки, и Соединенные Штаты убеждены в его точности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, рассказывая журналистам подробности этой атаки.

«Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, мы знаем, по чему мы нанесли удар», - сказал глава американского военного ведомства.

По его словам, цель для авиаудара была вычислена благодаря предоставленным Ираком разведданным: «Мы позволили иракцам провести расследование и получить разведданные для нас, мы поощряли их усилия, и это очень помогло нам точно установить, где находятся цели».

Ллойд Остин также похвалил военных США, которые наносили удары, отметив, что они действовали «очень профессионально», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее об ударе США по целям в Сирии со ссылкой на анонимные источники сообщили американские СМИ, в том числе агентство Reuters. Вскоре эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона.