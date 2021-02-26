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Политика

Япония внимательно следит за развитием событий в Сирии после ударов США

Глава японского МИД заявил, что Токио продолжит тесное сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

Фото: REUTERS

Япония внимательно следит за тем, как развиваются события в Сирии и на Ближнем Востоке после нанесенных Соединенными Штатами авиаударов. Об этом заявил на утреннем брифинге в Токио министр иностранных дел страны Восходящего Солнца Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что пока нет «полной информации» о произошедшем этой ночью, в том числе сведений об ущербе в результате ударов, возможных жертвах и пострадавших.

«Мы […] пристально следим за развитием ситуации, как в отношении этого конкретного инцидента, так и в отношении положения дел на Ближнем Востоке в целом», - подчеркнул глава японского МИД.

Тосимицу Мотэги добавил, что Токио продолжит тесное сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами ради общей цели – стабилизацию ситуации в ближневосточном регионе, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне подтвердили, что в ответ на атаки на свои объекты в Ираке военные США разбомбили несколько объектов проиранских сил, расположенных на территории Сирии.