WP сообщила о гибели людей в результате удара США по Сирии

Ранее в Пентагоне подтвердили сообщения СМИ об авиаударе США по Сирии Фото: REUTERS

В результате воздушного удара, который этой ночью Соединенные Штаты нанесли по территории Сирии, погибли несколько человек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, скорее всего, без жертв не обошлось, и есть все основания предполагать, что бомбардировка привела к гибели «горстки людей». Стоит отметить, что до этого никто их представителей Вашингтона не говорил о ликвидации террористов или о том, что из-за этого авиаудара могли погибнуть мирные жители.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне подтвердили, что в ответ на атаки на свои объекты в Ираке военные США разбомбили несколько объектов проиранских сил, расположенных на территории Сирии. По словам нового министра обороны США Ллойда Остина, он абсолютно уверен, что удары были точными.