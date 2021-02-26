Последние новости на утро 26 февраля 2021: Дипломаты, выехавшие из КНДР на дрезине, вылетели в Москву

Российские дипломаты вернулись из КНДР на родину на самодельной дрезине. Фото: Telegram-канал МИД РФ

Последние новости на утро 26 февраля 2021 года. Российские дипломаты и члены их семей, которые преодолели очень непростой путь из Северной Кореи на Родину, вылетели в Москву из Владивостока. Накануне сообщалось, что сотрудники димписсии в Пхеньяне вместе с детьми – в общей сложности восемь человек – преодолели часть пути в Россию на самодельной дрезине, причем толкать тележку по рельсам пришлось им самим.

Этой ночью военные Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам проиранских сил, расположенных на территории Сирии. В Пентагоне заявили, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им». По словам нового главы американского Минобороны Ллойда Остина, он абсолютно уверен, что удары были точными.

В министерстве обороны России тактично прокомментировали недавнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», предположив, что его высказывания «могут быть следствием введения в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию». Дело в том, что ракетные комплексы, на работу которых жаловался глава правительства Армении, вообще не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Тем временем корреспондент «КП» с помощью экспертов разбирался, кому могут дать продуктовые сертификаты на 3000 рублей, и на каких условиях малоимущие россияне могут получить помощь от государства.

Кроме того, «Комсомолка» выяснила, как на фоне пандемии коронавируса идут дела у малого и среднего бизнеса в 2021 году. Оказывается, каждая десятая компания в России готовится к закрытию, треть предпринимателей жалуется на снижение оборотов, а на снижение выручки из-за падения спроса – 80%. Благодаря господдержке удалось избежать массовых увольнений, но и ее для выживания многим не хватает.

А заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал kp.ru, какие лекарства действительно помогают при заболевании COVID-19. Эксперт проанализировал и прокомментировал данные исследований, проведенных в разных странах мира.

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