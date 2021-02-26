Во Вьетнаме зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится на портале официальной правительственной информации.

«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины "Спутник V"», - говорится в заявлении.

Как уточняется, одновременно с российским препаратом Минздрав согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna. К настоящему времени во Вьетнаме было разрешено использовании только вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Напомним, днем ранее, 25 февраля, Гватемала сообщила о регистрации российской вакцины «Спутник V». Таким образом, страна стала третьей одобрившей применение препарата в Центральной Америке и 37-ой в мире. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса.