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Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса

Вирусологи предложили перенести сроки второй инъекции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса

Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане, которые заболели после того, как сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, могут перенести сроки второй инъекции на одну - две недели. Об этом рассказал врач-вирусолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, при простудных заболеваниях после первой прививки от коронавируса, лечиться необходимо точно так же, как лечатся от ОРВИ, в том числе нужно обильное тёплое питьё, а также принимать, если необходимо, жаропонижающие препараты.

«Когда пройдёт первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку», - приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что вторую прививку от коронавируса можно продлить и на больший период, если того требуют обстоятельства.

«О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом», - сказал он, уточнив, что пауза между двумя инъекциями может длиться вплоть до месяца.

Напомним, ранее эпидемиолог сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, отметив, что сократилось и число бессимптомных носителей COVID-19

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