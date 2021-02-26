Избитый в Москве музыкант группы «Машина времени» Александр Дитковский готовится к операции

Александр Дитковский готовится к операции Фото: instagram.com/artistditkovski/

На Александра Дитковского, музыканта групп «Машина времени» и «Квартал», напали ночью в центре Москвы. На парковке к мужчине подошла компания незнакомцев, что, что неизвестные были настроены недружелюбно, Александр понял сразу, но даже не мог предположить, что дойдет до жестокого избиения.

Хулиганы попросили денег, а получив отказ, набросились на жертву с кулаками.

- Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился, - рассказал пострадавший.

59-летний музыкант получил серьезные травмы, злоумышленники жестоко избили его.

Сейчас мужчина в больнице, он в сознании и может говорить. Александр отметил, что нападавших было пятеро, а вот почему люди были столь агрессивны – остается только гадать.

Сейчас трубач готовится к операции. В больнице он проведет выходные.

- У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. В понедельник или во вторник все будет, — поделился музыкант с Пятым каналом.

Александр Дитковский сотрудничал с Валерием Меладзе, Валерием Сюткиным, Николаем Басковым, группой «Сплин», «Б2» и другими.

С 1992 музыкант играет в группе «Квартал», а с 2003-го еще и является директором коллектива. Также нередко выступал в составе группы «Машина времени».