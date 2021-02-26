Умер Вячеслав Голоднов, актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Фото: соцсети

В возрасте 72 лет ушел из жизни актер Вячеслав Голоднов, который сыграл в фильме «Ворошиловский стрелок». О смерти артиста сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка», - написал он в Facebook, отметив, что уход из жизни Голоднова является сильной потерей для всех

Вячеслав Голоднов окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища, после чего работал в Калужском муниципальном Музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном Театре юного зрителя, а с 2005 года – актер играл в Калужском областном драматическом театре. Как киноактер Голоднов известен по своим ролям в «Ворошиловском стрелке» (1999), «Шерифе» (2010) и в фильме «Танкисты своих не бросают» (2013).