Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве 26 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 26 января, ожидается рекордно теплая погода с моросящим дождем и низким давлением. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптик отмтеил, что сегодня в Москве возможно повторение температурного рекорда 25 февраля 1990 года, когда температура почти достигла плюс 6 градусов.

«Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшие осадки в виде моросящего дождя, температура максимальная в столице плюс 4 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Синенков уточнил, что согласно прогнозам, москвичей ждет порывистый западный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики сообщили о приходе в центральную Европейскую Россию резкого потепления в четверг, 25 февраля, но отметили, потепление будет хмурым и дождливым. При этом уже в начале марта в регион, согласно прогнозам, снова придет похолодание, когда температура воздуха может опуститься ниже минус 15 градусов.