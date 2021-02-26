Байден заявил об опережении графика вакцинации от коронавируса в США

Джо Байден. Фото: REUTERS

Программа вакцинации американцев от коронавирусной инфекции проходит с опережением графика на несколько недель. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома заявил, что его целью является обеспечить введение 100 миллионов доз вакцин для американцев за первые 100 дней своего президента, отметив, что уже было введено 50 миллионов доз за 37 дней его прибывания на посту.

«Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. 50 миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов», - заявил американский лидер.

Байден отметил, что чем больше будет сделано прививок от COVID-19, тем быстрее будет побеждена пандемия, также подчеркнув, что проведению вакцинации не помешали сложные погодные условия, возникшие в центральных и южных регионах страны.

«Мы движемся в правильном направлении, несмотря на беспорядок, который мы унаследовали от предыдущей администрации, оставившей нас без реального плана вакцинации всех американцев», - добавил он, призвав американцев «не расслабляться».

Президент США также назвал «крайне многообещающим» появление в стране третьей вакцины от COVID-19, которую разработала компания Johnson & Johnson.