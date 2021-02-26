Противники Пашиняна прибывают в палаточный лагерь в Ереване Фото: Александр КОЦ

С самого утра в пятницу, 26 февраля, сторонники оппозиции, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Лагерь из десятка палаток разбит прямо на проезжей части около ограждения парламента Армении, где в 10:00 по московскому времени ожидается начало заседания.

Как писал сайт kp.ru, многие сторонники оппозиции ночевали в разбитом на улице лагере и жгли костры, чтобы согреться. Под утро все протестующие разошлись по отапливаемым палаткам. На улицах остались только полицейские.

Напомним, днем ранее, 25 февраля, военные Армении потребовали отставки премьер-министр республики, а также всего правительства страны, заявив, что кабмин «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал такие требования попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС, после чего он вышел на улицу со своими сторонниками, и сообщил, что вопрос о его уходе с поста главы правительства должны решить жители республики.