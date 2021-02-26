"Аэрофлот" опроверг запуск нового типа билетов Фото: Иван ВИСЛОВ

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли информацию о введении негарантированных билетов для пассажиров.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается», - сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин, комментируя сообщение газеты «Ведомости» о новых видах билетов.

Демин пояснил, что идею прорабатывали с приходом в страну пандемии коронавирусной инфекции для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания авиаперелетов, замены типов воздушных судов, а также неопределенности из-за сроков снятия ограничений.

Однако, в итоге «Аэрофлот» приняла решение, что не будет рассматривать подобное предложение до полного восстановления авиасообщения в стране.

Ранее издание сообщало о возможном введение Аэрофлотом «негарантированных» авиабилетов. Согласно описанию, при таком тарифе перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелёта, не учитывая мнение пассажира.