Пашинян напомнил, что военным Армении подняли зарплату

Никол Пашинян Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне требований Вооружённых сил об его отставке напомнил о повышении зарплат офицерам и реформах в ВС страны в целом. В своем Facebook глава правительства республики подробно расписал, кому и сколько прибавили заработной платы, а также подчеркнул, что страна «приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов» с 2018 года.

Пашинян заявил, что из бюджета Армении в прошлом году Министерству обороны было выделено 307 миллиардов драмов (около 620 миллионов долларов), что на 28 процентов превышало военные расходы за 2018 год, отметив, что именно после смены руководства в 2018 году, страна начала приобретать современное вооружение в беспрецедентных объемах.

«Вооруженные силы Армении получили новые противовоздушные системы, артиллерийские средства, зенитные установки, стрелковое оружие, боеприпасы, 310 единиц автомобильной техники», - заявил премьер республики.

Напомним, днем ранее, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а также всего правительства республики, отметив, что кабмин «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Премьер-министр назвал такие требования военных попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС.