Нарышкин привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», и чувствует себя хорошо.

Нарышкин уточнил, после двух компонентов вакцины, чувствует себя хорошо и «комфортно». При этом глава Службы внешней разведки выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин от коронавирусной инфекции.

«Я сделал две прививки вакцины "Спутник V". И после первой, и после второй продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно», - заявил он во время открытия выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества (РИО).

Напомним, сегодня, 26 января, вакцину «Спутник V» зарегистрировали во Вьетнаме, который стал 38-ой страной, одобрившей применение российского препарата. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса.