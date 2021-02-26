Анна Попова сравнила течение пандемии коронавируса в России и в мире

Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидпроцесса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия проходит эпидемию коронавируса с хорошими результатами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что итоги борьбы с пандемией в России значительно лучше, чем во многих других странах.

- Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших учёных и практиков, - отметила Попова во время открытия выставки в честь достижений России в области вирусологии. Выставка проходит в Доме Российского исторического общества.

Анна Попова также назвала невероятным, достойным гордости результатом вакцинацию от коронавируса в России тремя препаратами.