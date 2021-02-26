Алиев сообщил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Баку передал Еревану всех армянских военнопленных, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Такое заявление сделал в пятницу, 26 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев, уточнив, что на данный момент удерживаются только «террористы и диверсанты».

«Военнопленные, которые были у нас, - мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам», - заявил президент Азербайджана.

При этом глава Азербайджана указал на то, что Ереван не представила Баку карты минных полей, что, по словам Алиева, можно считать преступлением.