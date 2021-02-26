Минздрав прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом осенью 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующий осенне-зимний период в России может быть новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз сделал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико, отметив, что к лету напротив стоит ждать спада заболеваемости COVID-19.

Эксперт отметил, что рост заболеваемости не стоит называть «волнами», поскольку в данном случае речь идет о повышении заболеваемости, то есть «об активизации эпидемического процесса» в определенные периоды года - весеннее-летний и осенне-зимний.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период», - сообщил специалист в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».

По его словам, сгладить возможные подъемы заболеваемости коронавирусом должно «естественное проэпидемичивание», а также вакцинация.

Напомним, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России весной не ожидается, однако отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране во многом зависит от того, как жители будут соблюдать меры безопасности.